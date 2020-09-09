На Сахалине 16-летняя девочка пыталась сделать селфи на фоне моря и погибла

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Жители города Холмска (Сахалинская область) стали очевидцами несчастного случая на Приморском бульваре. 16-летняя девочка пыталась сделать селфи на фоне моря, не рассчитала расстояние — и её смыло огромной волной.

Об этом сообщает Life. Очевидцы бросились на помощь девочке, также помогали сотрудники МЧС, которые несли дежурство недалеко от места происшествия. Совместными усилиями подростка удалось достать из воды, несмотря на бурное море. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, но медики спасти её жизнь не смогли.

Позже оказалось, что погибшая была уроженкой села Чехов и училась в техникуме в Холмске. Как пояснили очевидцы, она слишком близко подошла к воде и повернулась спиной к морю, из-за чего не увидела надвигающейся угрозы.

Ранее NEWS.ru писал о несчастном случае с подростком в Татарстане. В городе Зеленодольске 14-летний мальчик утонул, купаясь в водоёме в парке, из-за того, что запутался в водорослях.