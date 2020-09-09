На Сахалине 16-летняя девочка пыталась сделать селфи на фоне моря и погибла

Жители города Холмска (Сахалинская область) стали очевидцами несчастного случая на Приморском бульваре. 16-летняя девочка пыталась сделать селфи на фоне моря, не рассчитала расстояние — и её смыло огромной волной.
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Позже оказалось, что погибшая была уроженкой села Чехов и училась в техникуме в Холмске. Как пояснили очевидцы, она слишком близко подошла к воде и повернулась спиной к морю, из-за чего не увидела надвигающейся угрозы.
Ранее NEWS.ru писал о несчастном случае с подростком в Татарстане. В городе Зеленодольске 14-летний мальчик утонул, купаясь в водоёме в парке, из-за того, что запутался в водорослях.
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