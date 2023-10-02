Двухлетний мальчик подавился едой и умер в московском ТЦ на руках у матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двухлетний ребенок поперхнулся едой и умер на руках матери, сообщает Telegram-канал SHOT. Трагедия произошла 1 октября в московском развлекательном центре «Саларис» во время детского праздника.

По данным источника, 40-летняя женщина привезла сына на празднование дня рождения. Мероприятие проводилось в игровой зоне, где мать дала ребенку поесть, держа мальчика на руках.

Внезапно ребенок поперхнулся и стал задыхаться. Очевидцы вызвали скорую помощь, но ребенок скончался до прибытия медиков. Точную причину смерти будет устанавливать судмедэкспертиза. Известно, что малыш рос в благополучной семье, родители на учете не состояли.

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