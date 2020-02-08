https://static.news.ru/photo/f891a452-4bec-11ea-be2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали на Рублёво-Успенском шоссе злостного нарушителя ПДД. Автомобилиста остановили для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что на его счету 2126 дорожно-транспортных нарушений.

Как сообщил «Интерфаксу» начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин, мужчина отказался выходить из своей машины и заблокировал двери. Для его извлечения правоохранителям пришлось разбить лобовое стекло.

Для дальнейшего разбирательства 34-летний мужчина был доставлен в отдел полиции. Позднее суд назначил задержанному семь суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. После окончания ареста его привлекут к ответственности за неуплату административных штрафов.

Ранее инспектор ДПС из ГИБДД по ЮВАО Роман Черных 19 января остановил машину объезжавшего пробку возле церкви по встречной полосе замначальника полиции Москвы Николая Федорука. После этого сотрудник правоохранительных органов был вынужден писать объяснительную, писал NEWS.ru.