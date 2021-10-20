На Ростовской АЭС произошла утечка пара

Утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции, в результате инцидента остановлен второй энергоблок. Об этом рассказали в экстренных службах города, пишет РИА Новости.

Из-за утечки пара остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок Ростовской АЭС, — рассказал представитель служб.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. На станции уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Оставшиеся три энергоблока продолжают работу. Уточняется, что произошедшее на втором энергоблоке — плановое отключение. Нарушения эксплуатации оборудования не было.

Ранее срабатывание автоматики стало причиной остановки энергоблока № 4 Калининской АЭС в Тверской области. Уровень радиации на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации выявлено не было.