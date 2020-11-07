На российского режиссёра напали из-за съёмок экранизации романа Лукьяненко

https://static.news.ru/photo/ab29ae18-21ba-11eb-a860-fa163e074e61_660.jpg Георгий Саенко Фото: facebook.com/Gogel2010

На российского режиссёра Георгия Саенко, снимающего экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Осенние визиты», напали во Владивостоке с криками «Прекращайте снимать».

По словам писателя, Саенко возвращался домой со съёмок. Около 4:00 утра неизвестный подкараулил его возле подъезда. Режиссёра призвали остановить съёмки фильма. После этого злоумышленник с криком «Прекращайте снимать „Осенние визиты“» брызнул мужчине в лицо из перцового баллончика и убежал.

Как мог утешал Георгия. Сказал, что для пиара «Визитов» это замечательная история, — написал Лукьяненко в Facebook.

Писатель отметил, что не может вспомнить в истории кинематографа подобного случая. Сергей Лукьяненко рассказал, что роман, написанный в 1995 году, долгое время никто не брался снимать.

Вы говорите — «Ночной Дозор», мистика. Вот где настоящая мистика и силы тьмы, — отметил писатель.

Он посоветовал злоумышленнику сходить в церковь, исповедаться, а затем явиться в полицию с повинной.

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