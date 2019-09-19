https://static.news.ru/photo/7ab94426-db6d-11e9-b443-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

В настоящий момент на рейде в порту Находки находятся только два судна КНДР, задержанных в Японском море после нападения на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Судьба 11 мотоботов пока не известна.

Мотоботов, про которые говорилось раньше, сейчас рядом не видно. Может быть, их отбуксировали куда-то. На месте работают следователи, — передаёт сообщение источника ТАСС.

Задержанных иностранцев пока не планируется доставлять на берег.

Нападение на осмотровую группу российских пограничников было совершено экипажем северокорейской шхуны 17 сентября. В результате инцидента пострадали трое российских военнослужащих. ФСБ задержала за браконьерство два судна и более 80 граждан КНДР.

Как ранее писал News.ru, СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения экипажа северокорейской браконьерской шхуны в Японском море на российских пограничников.