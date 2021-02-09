На ребёнка в Приморье с крыши упала куча снега со льдом

https://static.news.ru/photo/fc59d8d4-6ad1-11eb-a037-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Находке на маленького ребёнка с крыши магазина обрушилась куча снега со льдом. О состоянии малыша не сообщается.

Инцидент произошёл 6 февраля на улице Ручейной. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как мама с двумя детьми выходит из магазина, в этот момент с крыши начинает падать снег и накрывает собой маленького ребёнка.

Как сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю, по данному факту следственные органы проводят доследственную поверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По итогам проверки представители контрольного ведомства примут процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калужской области погибла девочка во время игры в снегу. Трагедия произошла, когда дети строили снежную крепость. Девочка залезла в сугроб, после чего на неё обрушился пласт снега. На помощь ребёнку пришли взрослые, но было поздно.