На ребёнка в Приморье с крыши упала куча снега со льдом

В Находке на маленького ребёнка с крыши магазина обрушилась куча снега со льдом. О состоянии малыша не сообщается.
Инцидент произошёл 6 февраля на улице Ручейной. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как мама с двумя детьми выходит из магазина, в этот момент с крыши начинает падать снег и накрывает собой маленького ребёнка.
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По итогам проверки представители контрольного ведомства примут процессуальное решение.
Ранее NEWS.ru писал, что в Калужской области погибла девочка во время игры в снегу. Трагедия произошла, когда дети строили снежную крепость. Девочка залезла в сугроб, после чего на неё обрушился пласт снега. На помощь ребёнку пришли взрослые, но было поздно.