На пропавшем в Каспийском море катере могут находиться трое детей

По предварительным данным, на катере, который ищут в Каспийском море, находятся трое детей и четверо взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

По словам собеседника агентства, точной информации пока нет, однако человек, сообщивший об исчезновении группы, отметил , что она состояла из четырёх взрослых и троих детей.

Ранее стало известно о том, что группа из семи человек, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь. Последнее собщение родственникам поступало от них 3 сентября.

В экстренных службах сообщили, что на поиски катера направлены суда из Астрахани и Махачкалы.