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На пропавшем в Каспийском море катере могут находиться трое детей

21:26, 05 сентября 2021
На пропавшем в Каспийском море катере могут находиться трое детей Катер «Соболь» Фото: Alex omen/CC BY 3.0/wikimedia.org
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По предварительным данным, на катере, который ищут в Каспийском море, находятся трое детей и четверо взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

По словам собеседника агентства, точной информации пока нет, однако человек, сообщивший об исчезновении группы, отметил, что она состояла из четырёх взрослых и троих детей.

Ранее стало известно о том, что группа из семи человек, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь. Последнее собщение родственникам поступало от них 3 сентября.

В экстренных службах сообщили, что на поиски катера направлены суда из Астрахани и Махачкалы.

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