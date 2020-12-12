На помойке под Петербургом нашли изрезанный труп российского футболиста

https://static.news.ru/photo/181dc9b0-3c72-11eb-be87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Шлиссельбурге в мусорном контейнере представитель обслуживающей компании обнаружил тело, завёрнутое в одеяло. Позднее выяснилось, что оно принадлежит 20-летнему футболисту, который проживал в доме напротив. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство».

Имя юноши полицейские не назвали, но рассказали, что у спортсмена обнаружены множественные колото-резаные раны по всему телу — в области шеи, груди, рук и ног.

Труп футболиста сотрудник обслуживающей компании нашёл 11 декабря. Знакомый парня сказал порталу 47news.ru, что его могли убивать сразу несколько человек.

Ранее полиция предъявила обвинение в убийстве и насилии над детьми 34-летнему жителю города Ланкастер в штате Калифорния. Силовики приехали 4 декабря к дому Мориса Джуэла Тейлора — старшего из-за сообщения об утечке газа. В здании полицейские обнаружили тела 12-летнего Мориса-младшего и 13-летней Малиаки, сообщал NEWS.ru.