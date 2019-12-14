https://static.news.ru/photo/78922914-1e8a-11ea-b874-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Хачатурян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активисты провели акцию протеста на Патриаршем мосту в Москве. Они выступили в защиту сестёр Хачатурян.

Также участники протеста требовали внедрить закон о профилактике семейно-бытового насилия. Они говорят, что если бы этот документ был принят в стране ранее, то ситуация в семье Хачатурян могла бы сложиться менее драматично, пишет Lenta.ru.

На сегодняшний день рабочая версия закона о профилактике семейно-бытового насилия размещена на сайте Совфеда. Ведомство принимает правки и замечания. Отмечается, что при доработке закона российский парламент не будет спешить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело сестёр Хачатурян может быть прекращено.