Активисты провели акцию протеста на Патриаршем мосту в Москве. Они выступили в защиту сестёр Хачатурян.
Также участники протеста требовали внедрить закон о профилактике семейно-бытового насилия. Они говорят, что если бы этот документ был принят в стране ранее, то ситуация в семье Хачатурян могла бы сложиться менее драматично,
На сегодняшний день рабочая версия закона о профилактике семейно-бытового насилия размещена на сайте Совфеда. Ведомство принимает правки и замечания. Отмечается, что при доработке закона российский парламент не будет спешить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело сестёр Хачатурян может быть прекращено.
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