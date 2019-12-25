Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
В Турции на озере Ван затонула лодка с мигрантами. 64 человека удалось спасти, семеро погибли.
Озеро расположено недалеко от границы с Ираном, откуда беженцы регулярно попадают в Турцию по пути в страны Западной Европы, пишет Reuters.
Van Gölü'nde göçmen faciası: 7 ölü, 64 yaralıhttps://t.co/INmM4dPbw3 pic.twitter.com/BMRvo3lJ9D— Konhaber.com (@konhaber) December 26, 2019
Van Gölü'nde göçmen faciası: 7 ölü, 64 yaralıhttps://t.co/INmM4dPbw3 pic.twitter.com/BMRvo3lJ9D
Ранее NEWS.ru писал, что мигранты на двух лодках пытались пересечь Дунай и попасть из Сербии в Хорватию, которая является членом Европейского союза. Один из плотов перевернулся, шесть человек пропали без вести.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
В американском городе Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико полицейские нашли в жилом доме тела четырёх человек. Люди скончались от огнестрельных ранений.
Полиция заявила, что угрозы для местного населения нет. Имена и возраст погибших не сообщаются, как и то, были ли они родственниками или нет.
Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате...
На озере в Турции затонула лодка с мигрантами