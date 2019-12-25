https://static.news.ru/photo/734736c6-27a3-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Zhe/Global Look Press

В Турции на озере Ван затонула лодка с мигрантами. 64 человека удалось спасти, семеро погибли.

Озеро расположено недалеко от границы с Ираном, откуда беженцы регулярно попадают в Турцию по пути в страны Западной Европы, пишет Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что мигранты на двух лодках пытались пересечь Дунай и попасть из Сербии в Хорватию, которая является членом Европейского союза. Один из плотов перевернулся, шесть человек пропали без вести.