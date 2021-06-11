Двое детей погибли на озере в Карелии

На территории Медвежьегорского района Карелии перевернулась лодка с семьёй. Двое детей погибли, родителей пока найти не удалось, передаёт РИА Новости.
Инцидент произошёл 12 июня на озере Кумчезеро недалеко от деревни Покровское. Родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трёх и шести лет — катались на лодке. По предварительным данным, она
На месте происшествия в настоящий момент продолжают работать спасатели. Дальнейшая информация выясняется.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Строгино шестилетний ребёнок попал под винты катера в Москве-реке. Мальчик умер, несмотря на попытки врачей скорой спасти его. Позднее стало известно, что ребёнок находился на катере, пока его отец катался на водных лыжах, без спасательного жилета.