Двое детей погибли на озере в Карелии

https://static.news.ru/photo/62174fee-cc52-11eb-bc15-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

На территории Медвежьегорского района Карелии перевернулась лодка с семьёй. Двое детей погибли, родителей пока найти не удалось, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл 12 июня на озере Кумчезеро недалеко от деревни Покровское. Родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трёх и шести лет — катались на лодке. По предварительным данным, она перевернулась от сильного толчка при повороте. В Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона полагают, что трагедии можно было избежать, если бы на всех были надеты спасательные жилеты.

На месте происшествия в настоящий момент продолжают работать спасатели. Дальнейшая информация выясняется.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Строгино шестилетний ребёнок попал под винты катера в Москве-реке. Мальчик умер, несмотря на попытки врачей скорой спасти его. Позднее стало известно, что ребёнок находился на катере, пока его отец катался на водных лыжах, без спасательного жилета.