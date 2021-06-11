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Происшествия

Двое детей погибли на озере в Карелии

17:14, 13 июня 2021
Фото: unsplash.com

На территории Медвежьегорского района Карелии перевернулась лодка с семьёй. Двое детей погибли, родителей пока найти не удалось, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл 12 июня на озере Кумчезеро недалеко от деревни Покровское. Родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трёх и шести лет — катались на лодке. По предварительным данным, она перевернулась от сильного толчка при повороте. В Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона полагают, что трагедии можно было избежать, если бы на всех были надеты спасательные жилеты.

На месте происшествия в настоящий момент продолжают работать спасатели. Дальнейшая информация выясняется.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Строгино шестилетний ребёнок попал под винты катера в Москве-реке. Мальчик умер, несмотря на попытки врачей скорой спасти его. Позднее стало известно, что ребёнок находился на катере, пока его отец катался на водных лыжах, без спасательного жилета.

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