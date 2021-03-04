На объекте энергетики под Калининградом ФСБ предотвратила теракт

https://static.news.ru/photo/c3668e58-7cc1-11eb-b8b3-96000091f725_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на территории Калининградской области. Преступники планировали совершить его на одном из местных объектов энергетики. Об этом стало известно в четверг, 4 марта.

Планировавшего теракт гражданина России уже задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Как рассказали в спецслужбе, мотивом для подготовки преступления была «ненависть к действующей власти». Мужчина не только готовился к совершению теракта. Он также занимался вербовкой других жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.

Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли из дома задержанного самодельную бомбу. Кроме того, там нашли инструкцию к её применению и компоненты, необходимые для синтезирования взрывчатого вещества.

Там же изъяты материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти, — цитирует РИА Новости сообщение от спецслужб.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудник ФСБ на условиях анонимности рассказал, как раскрывают террористов-смертников. По его словам, действовать специалистам приходится достаточно деликатно.

По его словам, ведомство держит под контролем рейсы из мусульманских стран и заранее запрашивает список пассажиров. Что касается европейских направлений, то на карандаш берут выходцев из стран СНГ, Кавказа и Татарстана. Помимо этого, по прибытии в Москву их могут опросить, однако простые путешественники не попадают под подозрение.