На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь бензовозов

На частной нефтебазе в Кстово Нижегородской области загорелись семь бензовозов. Пожару присвоен третий ранг, его площадь, по данным МЧС, составляет 500 квадратных метров, передаёт ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы утром 22 марта. Возгорание произошло при наливе одного из бензовозов дизельным топливом. В компании «Лукойл-Центрнефтепродукт», в структуру которой входит нефтебаза, уточнили , что к настоящему моменту пожар уже локализован. Пострадавших в результате происшествия нет.

В МЧС, в свою очередь, отметили, что борьба с огнём продолжается. В ней задействованы свыше 60 человек личного состава и более 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области загорелся бензовоз. Пожар вспыхнул в результате столкновения автоцистерны с двумя грузовыми автомобилями. В результате происшествия никто не пострадал. Движение по трассе было частично перекрыто.