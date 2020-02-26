https://static.news.ru/photo/2c551730-5898-11ea-a297-fa163e074e61_660.jpg Фото: sochi.ru/press-sluzhba

Поиски двоих подростков, пропавших в море в Сочи, из-за ухудшения погоды в акватории приостановлены. Вертолёт и катера отозваны к местам базирования, сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения мэрии города Вадим Снегирёв.

По его словам, в месте поисков шторм увеличился до пяти баллов. Работе спасателей также мешает сильный боковой ветер.

Вместе с тем, уточнил он, поисковые работы на берегу продолжаются. Техника вернётся к осмотру поверхности воды после улучшения погоды, однако метеорологи пока не дают положительного прогноза.

Как писал NEWS.ru, мальчиков унесло течением вечером 25 февраля. Двое друзей собирали ракушки на берегу моря в районе населённого пункта Лазаревское. В какой-то момент их накрыло волной. Очевидцы вызвали спасателей, однако приступить к поискам те смогли лишь утром следующего дня.

В поисках были задействованы вертолёт, беспилотник и два катера. В общей сложности группировка сил, ведущих поиск, составляет около 200 человек.