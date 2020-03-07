https://static.news.ru/photo/98940f64-6090-11ea-bd35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Москва/vk.com

Представители экстренной службы сообщили о пожаре в посёлке Мосрентген. Там загорелся и обрушился склад с радиоэлектроникой.

В результате пожара произошло обрушение ангара, — заявил собеседник РИА Новости.

На данный момент площадь возгорания ангара составляет около трёх тысяч квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 96 человек и 27 единиц специальной техники.

NEWS.ru писал ранее о происшествии в районе Еревана. В деревне Мргашен загорелись покрышки.