Представители экстренной службы сообщили о пожаре в посёлке Мосрентген. Там загорелся и обрушился склад с радиоэлектроникой.
В результате пожара произошло обрушение ангара, —
заявилсобеседник РИА Новости.
На данный момент площадь возгорания ангара составляет около трёх тысяч квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 96 человек и 27 единиц специальной техники.
NEWS.ru писал ранее о происшествии в районе Еревана. В деревне Мргашен загорелись покрышки.
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