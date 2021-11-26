На МКАД со стрельбой задержали водителя BMW

Сотрудники ДПС задержали на МКАД водителя BMW, который пытался скрыться после того, как сотрудники полиции потребовали от него остановиться. Полицейские были вынуждены начать погоню и применить оружие: в ходе осмотра машины было обнаружено около шести килограммов неизвестного вещества. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в районе 30-го км МКАД, во время погони нарушитель задел около пяти автомобилей, один из которых загорелся. При задержании злоумышленник получил огнестрельное ранение, пуля попала в шею. Кроме того, в ходе осмотра машины задержанного обнаружили неизвестное вещество.

По предварительным данным, речь идет о синтетических наркотиках, точно это будет установлено в ходе экспертизы, — отметил источник.

Ранее Минюст подготовил проект Кодекса об административных правонарушениях, в который войдут несколько новых штрафов для водителей. В частности, неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции обойдётся водителю в 40 тысяч рублей. Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что такое решение абсолютно обоснованно: действия водителей провоцируют погоню, в которой могут пострадать невинные люди. По его мнению, 40 тысяч рублей — это не самая крупная сумма, которую можно заплатить за провоцирование погони на дороге.