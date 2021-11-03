На месте крушения Ан-12 под Иркутском обнаружили останки девяти погибших

На месте авиакатастрофы под Иркутском обнаружены останки всех погибших. В потерпевшем крушение самолёте Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа» находилось девять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших, — сказал собеседник агентства.

Также поисково-спасательной группой был обнаружен второй бортовой самописец. Трагедия произошла вечером 3 ноября. Возвращающийся в аэропорт после перевозки продуктов на Чукотку Ан-12 пропал с радаров при подлёте к Иркутску. Обломки горящего самолёта были найдены в районе посёлка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта.

Всю ночь на месте падения воздушного судна работали спасатели, сотрудники СК и прокуратуры. Было установлено, что на борту транспортного средства находились не семь, а девять человек. Пять из них — члены экипажа, четверо сопровождало груз. Спасателями были обнаружены тела шести человек.

В числе погибших — четверо россиян, трое — граждан Белоруссии и два украинца. Их родственники уже найдены.

По факту крушения самолёта было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На данный момент следователи рассматривают три версии причин произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

Ранее подтвердилась информация о том, что в числе жертв авиакатастрофы — генеральный директор авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрий Володин и его первый зам Олег Вишнев. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.