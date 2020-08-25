На мать «пьяного» мальчика-инвалида из Петербурга завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/47f809a4-e6e4-11ea-a6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на мать девятилетнего мальчика-инвалида, который отравился этанолом. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МВД.

Ребёнок был госпитализирован в реанимацию 22 августа. Его нашла лежащим возле дома № 90 на Петергофском шоссе прохожая. Женщина вызвала медиков и полицию.

Производство открыто по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». В отношении 26-летней матери ребёнка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Известно, что мальчик является инвалидом с детства. По словам его матери, за день до происшествия она находилась на садовом участке, где вместе с 35-летнем сожителем употребляла спиртные напитки и наркотики. После этого женщина уехала, оставив мальчика без присмотра.

Как именно отравился ребёнок алкоголем и как оказался один на улице, не уточняется.

Ей грозит до года тюрьмы. Перед этим её также привлекли к ответственности по двум административным статьям — о появлении в общественном месте в состоянии опьянения и о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, был госпитализирован девятилетний мальчик. Взрывом петарды ему оторвало два пальца.