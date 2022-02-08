На машине миллиардера Шепеля числятся штрафы за нарушение ПДД

За машиной миллиардера Алексея Шепеля, попавшего в ДТП на Рублёвском шоссе, числятся восемь штрафов, выписанный за превышение скорости, сообщает РЕН ТВ.

ДТП с участием девяти автомобилей, в которое попал Mersedes бизнесмена, произошло 8 февраля. По предварительным данным, председатель совета директоров строительной корпорации S.Holding мог потерять сознание за рулём. Поэтому он не смог управлять машиной, которая протаранила несколько автомобилей. Сам бизнесмен получил травму головы, его пришлось эвакуировать с места происшествия на санитарном вертолёте.

Экспертиза показала, что в крови предпринимателя алкоголь не обнаружен. Всего в результате происшествия пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с девятью автомобилями, в котором пострадал миллиардер Алексей Шепель, попало на видео. Авария произошла на Рублёвском шоссе, известно, что бизнесмен потерял сознание, перед тем как его Mercedes протаранил несколько машин.