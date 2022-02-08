На машине миллиардера Шепеля числятся штрафы за нарушение ПДД

За машиной миллиардера Алексея Шепеля, попавшего в ДТП на Рублёвском шоссе, числятся восемь штрафов, выписанный за превышение скорости, сообщает РЕН ТВ.
ДТП с участием девяти автомобилей, в которое попал Mersedes бизнесмена,
Экспертиза показала, что в крови предпринимателя алкоголь не обнаружен. Всего в результате происшествия пострадали четыре человека.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП с девятью автомобилями, в котором пострадал миллиардер Алексей Шепель, попало на видео. Авария произошла на Рублёвском шоссе, известно, что бизнесмен потерял сознание, перед тем как его Mercedes протаранил несколько машин.