На льду реки Воронеж в Липецке обнаружили тело пропавшего подростка

В воскресенье, 23 января, было обнаружено тело 16-летнего подростка на льду реки Воронеж под Петровским мостом в Липецке. Накануне он ушёл из дома и перестал выходить на связь. Место происшествия осматривают следователи, устанавливаются причины смерти школьника, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области.

Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту обнаружения на льду реки Воронеж тела 16-летнего подростка, — отмечается в сообщении.

«Вести Липецк» сообщили , что тело подростка обнаружил случайный прохожий. Затем он обратился в полицию.

Ранее стало известно, что 40-летняя россиянка утонула на глазах у детей и супруга, окунувшись в необорудованную прорубь на праздник Крещения в Гатчинском районе Ленинградской области. ЧП произошло 19 января на реке Оредеж.

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