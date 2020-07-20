На Кутузовском проспекте в Москве убили 90-летнюю доцента ВГИКа

https://static.news.ru/photo/2dc09856-ca5d-11ea-813a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Тело 90-летней доцента Всероссийского института кинематографии Иды Шур было найдено в её квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом стало известно 20 июля.

Заявление в полицию вечером накануне подала подруга доцента. Она сообщила, что Шур на протяжении двух дней не отвечает на звонки. Правоохранители приехали в квартиру 90-летней женщины, взломали дверь и обнаружили внутри тело хозяйки жилплощади с множественными ножевыми ранениями.

По факту убийства Шур возбудили уголовное дело. Следствие не исключает причастность к преступлению «чёрных риелторов». Дело в том, что доцент проживала в престижном доме 5/3. Поэтому одним из мотивов убийства может быть желание завладеть квартирой.

Ида Шур была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, где преподавала с 1958 года. Она окончила консерваторию им. П. И. Чайковского, являлась автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства.

Убитая — Почётный работник высшего профессионального образования, сообщает МК.

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