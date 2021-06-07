На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин

https://static.news.ru/photo/41ce3746-c790-11eb-8316-96000091f725_660.jpg Фото: Дорогомилово | ЗАО/vk.com

Семь автомобилей, включая такси, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

В 13:47 на Кутузовском проспекте в районе дома 18 по направлению движения в область произошло столкновение семи транспортных средств, включая автомобиль такси, — рассказали в ведомстве.

Среди предполагаемых причин произошедшего рассматривается версия о резком торможении одного из автомобилей. Не исключено, что водитель сознательно не соблюдал дистанцию от едущего впереди транспортного средства.

Также уточняется, что от Новоарбатского моста до места ДТП образовался затор.

Ранее столкновение легкового автомобиля и электропоезда в Подмосковье привело к гибели трёх человек. Инцидент произошёл в 06:42 6 июня на перегоне между станциями Соревнование и Большая Волга Савёловского направления Московской железной дороги.