На Кубани задержали подозреваемого в убийстве на поминках

https://static.news.ru/photo/98514bc4-622a-11eb-9372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае задержан предполагаемый злоумышленник, который устроил перестрелку в Анапе. В результате нападения три человека были ранены и один погиб.

Драматические события развернулись 28 января в одном из домов по улице Мира на хуторе Заря. По информации пресс-службы регионального управления Следственного комитета, 33-летний мужчина расстрелял из пистолета четверых оппонентов. Трое пострадавших в возрасте от 30 до 39 лет с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы, 34-летний потерпевший скончался.

Задержанному 33 года, против него возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222 УК РФ). Сотрудники ведомства проводят серию допросов, назначена судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

О вооружённом нападении в районе Анапы стало известно днём ранее. Как писал NEWS.ru, пострадавшие были доставлены в реанимацию.

По данным СМИ, перестрелка произошла во время поминок, а её причиной стал конфликт между «криминальными элементами».