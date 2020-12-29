На Кубани у железной дороги нашли предмет, похожий на взрывное устройство

https://static.news.ru/photo/aa748f92-49c9-11eb-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Правоохранительные органы Краснодарского края проверяют информацию о самодельном взрывном устройстве, которое было обнаружено около железнодорожного полотна в районе станции Староминская. Движение пассажирских поездов на этом направлении было временно приостановлено.

Предмет из газового баллона и бутылок с торчащими проводами был найден на перегоне Ростов-на-Дону — Краснодар у опоры железнодорожного моста, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

На данный момент движение восстановлено.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, силовики задержали мужчину, который вышел на улицу с плакатом и утверждал, что у него есть бомба.