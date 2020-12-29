На Кубани у железной дороги нашли предмет, похожий на взрывное устройство

Правоохранительные органы Краснодарского края проверяют информацию о самодельном взрывном устройстве, которое было обнаружено около железнодорожного полотна в районе станции Староминская. Движение пассажирских поездов на этом направлении было временно приостановлено.
Предмет из газового баллона и бутылок с торчащими проводами был найден на перегоне Ростов-на-Дону — Краснодар у опоры железнодорожного моста,
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
На данный момент движение восстановлено.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, силовики задержали мужчину, который вышел на улицу с плакатом и утверждал, что у него есть бомба.