На Кубани проведут проверку по факту гибели полицейского от фейерверка
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:00, 04 января 2022
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В Кущёвском районе Краснодарского края проверяют обстоятельства смерти сотрудника дорожно-патрульной службы после того, как ему в голову попал фейерверк. Трагический случай произошёл 1 января около полуночи во время несения службы. Правоохранителя доставили в больницу, где он скончался не приходя в сознание, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Находясь в лечебном учреждении, сотрудник ДПС скончался, не приходя в сознание. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.
По некоторым данным, виновным в случившемся является казак-дружинник. Отмечается, что он на стационарном посту неудачно запустил фейерверк и попал в голову инспектора ДПС. Сразу после взрыва тот упал и потерял сознание. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму.