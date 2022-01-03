На Кубани проведут проверку по факту гибели полицейского от фейерверка

В Ивановской области четыре человека погибли от отравления угарным газом в квартире жилого дома. Обстоятельства происшествия и личности погибших выясняются, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

В результате отравления угарным газом в квартире жилого дома на улице Социалистическая погибли четыре человека, — рассказал собеседник агентства. На месте трагедии работают полиция и следственные органы. Похожий случай в...