На Кубани пропал вооружённый психически больной мужчина

В Краснодарском крае полиция ищет психически больного мужчину, ушедшего из дома с ружьём. Речь идёт об одном из жителей Абинского района. Информация о его пропаже поступила в отдел полиции 6 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, покинул дом, и его местонахождение не установлено. Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружьё, — говорится в сообщении.

Пока поиски мужчины успехом не увенчались. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, звонить по телефону 02.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон о доступе силовиков к данным геолокации мобильных телефонов для поиска пропавших россиян. Доступ будет предоставляться сразу же, как только поступит заявление о пропаже человека, на основании постановления одного из руководителей ведомства.