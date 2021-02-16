На Кубани неизвестный обокрал 101-летнего ветерана

https://static.news.ru/photo/3d469bee-7076-11eb-9f57-96000091f725_660.jpg Алексей Терехов Фото: kondratyevvi/vk.com

В Краснодарском крае у 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Терехова украли все сбережения. Об этом рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Переговорил с нашими правоохранительными органами. Этому делу уделят особое внимание, — написал губернатор. Он выразил уверенность, что преступник будет найден в ближайшее время и понесёт максимально суровое наказание за свой поступок.

Кондратьев также отметил, что пожилого мужчину местные власти не бросят на произвол судьбы. Так, вместе с муниципалитетом они обеспечат Терехову необходимую поддержку.

Говоря о личности ветерана, глава Кубани отметил, что тот ушёл на фронт ещё совсем молодым юношей. Тогда ветеран защищал родину ценой своей жизни и здоровья. Ему крупно повезло вернуться с войны живым.

Не укладывается в голове, как можно поднять руку на самое святое — на наших ветеранов, — выразил своё негодование Кондратьев в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву в защиту ветеранов. Политолог просит ввести уголовную статью за оскорбление тех, кто отстоял Родину в Великой Отечественной войне.

Максимальное наказание по такой статье может составлять год лишения свободы. Политолог отмечает, что ветераны, как и труженики тыла, заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений. Но находятся такие, кто с помощью, в частности, соцсетей оскорбительно высказывается в адрес народа-победителя.