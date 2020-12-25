На Кубани командира взвода ДПС арестовали по делу о взятках

https://static.news.ru/photo/7d7613a6-46a6-11eb-8b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Горячем Ключе Краснодарского края задержан и арестован на два месяца командир взвода ДПС. По версии следствия, он покрывал своих подчинённых, которые на протяжении двух лет получали взятки от водителей.

Следователи установили, что силовики вступили в сговор с местными жителями. Они останавливали нарушивших ПДД водителей на трассе, ведущей на черноморское побережье, и предлагали им откупиться. Наряды инспекторов распределял командир взвода ДПС. Он также обещал подчинённым покровительство, а взамен получал от них денежное вознаграждение, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Сотрудник полиции был задержан в четверг. Его отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Как писал NEWS.ru, в Москве инспектор ДПС попался на получении взятки от водителя. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в патрульном автомобиле. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Преображенский суд Москвы отправил под арест старшего следователя отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева. По версии следствия, силовик получил взятку в особо крупном размере.