На крыше дома в Подмосковье очевидцы заметили львицу

https://static.news.ru/photo/b3182eb0-8e34-11eb-a4e9-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/i.m_vino/instagram.com

В селе Козино в Одинцовском районе Подмосковья на крыше одного из домов обнаружили львицу. Животное спокойно сидело на крыше и наблюдало за снимающими хищника людьми.

Село, где заметили дикую кошку, расположено в 500 метрах от знаменитого замка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь. Спускать львицу с крыши приехали спасатели МЧС, сообщает РИА Новости.

По данным «Газеты.Ru», животное не сбегало . Как выяснилось, оно сидело на крыше своего дома в зооцентре. По словам владелицы льва, шумиху поднял её сосед, он таким способом решил проучить её за то, что она часто перегораживает грузовой машиной с кормами дорогу.

Это дом льва, он никуда не уходил и никуда не убегал. Сидит на своей территории. А сосед снял и выложил в Сеть, будто лев сбежал, — рассказала женщина изданию.

Она отметила, что у неё — центр помощи животным, оказавшимся в трудном положении. Этого льва им передали на проживание из зоопарка. У хищника есть все документы и прививки.

Прибывшая полиция нарушений не выявила.