На крупнейшем в РФ майонезном заводе произошёл пожар

В городе Алексеевка в Белгородской области произошёл пожар в цехе завода ЭФКО — крупнейшем предприятии России по производству майонеза и кетчупа.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Информация о возгорании в цехе по производству кетчупа поступила спасателям в 17:24 по местному времени (совпадает с московским). Площадь пожара составила 100 кв. м, горела кровля строения. В ликвидации приняли участие расчёты четырёх пожарных частей.
На данный момент открытое горение ликвидировано, пожарные продолжают проливку конструкций. В результате происшествия по предварительным данным никто не пострадал.
Ранее NEWS.ru писал о пожаре на заводе «Савушкин продукт» в белорусском городе Орша. ЧП случилось на следующий день после того, как на предприятии побывал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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