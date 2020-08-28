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На крупнейшем в РФ майонезном заводе произошёл пожар

21:12, 29 августа 2020 12
Фото: 31.mchs.gov.ru

В городе Алексеевка в Белгородской области произошёл пожар в цехе завода ЭФКО — крупнейшем предприятии России по производству майонеза и кетчупа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Информация о возгорании в цехе по производству кетчупа поступила спасателям в 17:24 по местному времени (совпадает с московским). Площадь пожара составила 100 кв. м, горела кровля строения. В ликвидации приняли участие расчёты четырёх пожарных частей.

На данный момент открытое горение ликвидировано, пожарные продолжают проливку конструкций. В результате происшествия по предварительным данным никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре на заводе «Савушкин продукт» в белорусском городе Орша. ЧП случилось на следующий день после того, как на предприятии побывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

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