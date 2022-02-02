На Красной Поляне начали эвакуацию людей с остановившейся канатной дороги

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога. На высоте оказались порядка 40 человек. На текущий момент их эвакуируют спасатели с помощью верёвки, сообщают очевидцы с места событий. Инцидент произошёл на канатной дороге К-13, курсирующей между отметками 900 и 1370 метров.

Людей снимают с помощью персонала курорта и местных спасателей, от помощи сотрудников МЧС на курорте отказались.

Предварительно установлено, что в результате произошедшего никто не пострадал. Предварительной причиной остановки канатной дороги называют программный сбой, другие подробности инцидента неизвестны.

25 января десятки горнолыжников застряли на канатных дорогах в Узбекистане и Киргизии из-за блэкаута, поразившего также Казахстан. Для вызволения туристов из плена МЧС стран направили спасателей на курорты Амирсой и Чункурчак соответственно.

По данным расследования, массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. В трёх странах наблюдались проблемы с электроэнергией, отоплением, перестали функционировать светофоры, канализация, аэропорты и многие другие службы.