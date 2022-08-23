На Кипре украинка с ножом напала на россиян

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На Кипре задержали гражданку Украины, которая напала на компанию россиян, сообщает местное издание Phileleftheros. По информации газеты, инцидент произошел вечером в понедельник, напротив церкви Фанеромени, где собралась группа людей, чтобы отпраздновать национальный День российского флага.

Неожиданно к праздновавшим подошла женщина в состоянии алкогольного опьянения и угрожала ножом, выкрикивая что-то на своем языке.

Отмечается, что задержанной будут предъявлены обвинения в разбое, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью разжигания террора.

Ранее граждане Украины во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напали на одну из машин, в которой находилась семилетняя девочка. В результате ребёнок получил травму руки. Несовершеннолетней оказали помощь в больнице, родители оперативно подали заявление в полицию по факту случившегося​​​.