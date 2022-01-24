На Камчатке стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребёнка

Восьмилетний ребёнок подвергся нападению стаи бродячих собак, инцидент произошёл на Камчатке, на территории Вилючинска. Подоспевший на помощь прохожий сумел отогнать агрессивных животных, мальчик сильно испугался, но при этом не пострадал, у него остался только синяк на ноге. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась.

По предварительным данным, в дневное время 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа на восьмилетнего мальчика напала стая бесхозных собак, которую оперативно смог отогнать подоспевший очевидец. По словам отца ребёнка, у одного животного на ухе имелся чип, — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Следователи и прокуратура по данному факту проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье свора собак напала на семилетнюю девочку в селе Домна Читинского района. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту её гибели. Ребёнок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор.

В Тверской области собака напала на шестилетнего ребёнка и загрызла его насмерть. По предварительным данным, мать мальчика занимается разведением собак.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. По его словам, «дети не должны быть жертвами бездействия взрослых, но сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации». Политик заявил о необходимости разработать меры поддержки гражданских инициатив, касающихся бездомных животных, со стороны региональных и местных бюджетов.