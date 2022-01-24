На Камчатке стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребёнка
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:55, 24 января 2022
Фото: pixabay.com
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Восьмилетний ребёнок подвергся нападению стаи бродячих собак, инцидент произошёл на Камчатке, на территории Вилючинска. Подоспевший на помощь прохожий сумел отогнать агрессивных животных, мальчик сильно испугался, но при этом не пострадал, у него остался только синяк на ноге. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась.
По предварительным данным, в дневное время 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа на восьмилетнего мальчика напала стая бесхозных собак, которую оперативно смог отогнать подоспевший очевидец. По словам отца ребёнка, у одного животного на ухе имелся чип, —говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
Следователи и прокуратура по данному факту проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье свора собак напала на семилетнюю девочку в селе Домна Читинского района. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту её гибели. Ребёнок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор.
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