https://static.news.ru/photo/cfbfb7c0-39be-11ea-b513-fa163e074e61_660.jpg Фото: C. Heusler/Arco Images GmbH/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух коллег.

Инцидент произошёл в Вилючинске в ночь с 12 на 13 января после разгоревшейся между мужчинами ссоры. По словам задержанного, коллеги избили его и заставили готовить ужин, пока они употребляли спиртные напитки. В ответ на это он взял нож, которым нарезал капусту, и зарезал обидчиков. После подозреваемый ухал в Петропавловск.

Тела погибших были найдены только 17 января. В настоящее время возбуждено уголовное дело, передаёт kam24.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи назвали имя убийцы жены экс-хоккеиста Максима Соколова Ирины. По официальной версии, 45-летнюю женщину зарезал 18-летний сын. Он нанёс матери не менее 19 ножевых ранений, после чего она скончалась. Уголовное дело об убийстве передано в городской суд Всеволожска.