Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух коллег.
Инцидент произошёл в Вилючинске в ночь с 12 на 13 января после разгоревшейся между мужчинами ссоры. По словам задержанного, коллеги избили его и заставили готовить ужин, пока они употребляли спиртные напитки. В ответ на это он взял нож, которым нарезал капусту, и зарезал обидчиков. После подозреваемый ухал в Петропавловск.
Тела погибших были найдены только 17 января. В настоящее время возбуждено уголовное дело,
Ранее NEWS.ru писал, что следователи назвали имя убийцы жены экс-хоккеиста Максима Соколова Ирины. По официальной версии, 45-летнюю женщину зарезал 18-летний сын. Он нанёс матери не менее 19 ножевых ранений, после чего она скончалась. Уголовное дело об убийстве передано в городской суд Всеволожска.
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