https://static.news.ru/photo/0fb9e924-611d-11ea-ba02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории греческого острова Лесбос 8 марта произошёл пожар в лагере беженцев и мигрантов под названием One Happy Family, который был построен шведским Красным Крестом. О происшествии сообщили местные СМИ.

Пожар начался примерно в 08:30 по местному времени (09:30 мск). Огонь распространился по всему лагерю с очень высокой скоростью из-за сильного ветра. Из-за пожара сгорела вся инфраструктура и всё оборудование лагеря. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Причиной ЧП мог стать поджог, сообщает Lesvos news.

Лагерь был открыт в 2017 году, он являлся местом творческого трудоустройства беженцев и мигрантов.

Как ранее писал NEWS.ru, ребёнок погиб и ещё семь человек пострадали в результате возгорания двухэтажного дома в Западном районе удмуртского посёлка Игра.

Утром 8 марта по неизвестной пока причине кирпичное жилое здание на 12 квартир загорелось. Площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.