В Анталье 8 человек пострадали в результате обрушения навеса на курорте

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Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге проверяют сообщения о возможном рейдерском захвате бизнес-центра «Манхэттен», сообщает местное управление УВД. По одной из версий, две управляющие компании «Аурус» и «Кировская» не могут поделить право на владение зданием.

Зашли в наш деловой комплекс, нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями, — говорится в сообщении УК «Кировская». Директор УК «Кировская» Владислав...