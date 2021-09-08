На генерала инженерных войск России возбудили дело о крупной взятке

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Генерал-майор, замначальника инженерных войск ВС России Руслан Алахвердиев стал фигурантом дела о коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В отношении высокопоставленного военного возбуждено сразу два уголовных дела: по статьям «получение взятки в особо крупном размере должностным лицом» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщил источник агентства, уголовные дела возбуждены в июле. Проводятся «активные» следственные действия. Не исключено, что под подозрение попадут и высокопоставленные коллеги военного, в том числе из руководства службы. Однако других подробностей дела он раскрывать не стал.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы от «Единой России» Вадима Варшавского. Его признали виновным в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц».

Обвинение требовало 8,5 года колонии общего режима. Гражданский иск был удовлетворён частично: взыскано более 2 млрд 614 млн рублей.