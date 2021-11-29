На фабрике в Ленинградской области произошёл пожар

Пожар на фабрике по производству нетканых материалов произошёл в Гатчинском районе Ленинградской области, он локализован на площади две тысячи квадратных метров. Гатчинская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по области.
Сообщение о пожаре на фабрике нетканых материалов «Фанема» в городе Коммунар в Гатчинском районе
Ранее сообщалось, что утром 27 ноября на заводе имени Свердлова в Дзержинске прогремели четыре взрыва, за которыми последовал пожар. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, его площадь составила около одной тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека.
По данным информированного источника, к этому могла привести неисправность оборудования или нарушение производственного процесса. СКР возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».