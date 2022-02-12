На экс-главу ГИБДД Приморья завели уголовное дело

На бывшего руководителя ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина завели уголовное дело. По какой именно статье — не уточняется, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении него возбудили дело, — сказал источник.

В суде уточнили, что с подозреваемого взяли обязательство о явке. Местные СМИ сообщали об обысках у Зубакина. Предполагается, что дело возбуждено в результате расследования ранее возбуждённого дела о взятках в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) краевого управления ГИБДД.

Следствие предполагает ,что начальник МЭО краевого ГИБДД вместе с семью соучастниками получал взятки за успешную сдачу экзаменов на водительские права. Часть членов банды уже задержана и находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что имущество в виде 22 объектов недвижимости и шести автомобилей, принадлежащих семье экс-главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, может быть передано в пользу государства, ходатайство Генпрокуратуры по данному факту уже подано. Бывший полицейский задержан в качестве подозреваемого по делу о коррупции.