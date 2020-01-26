Фото: marinetraffic.com

Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По её данным, судно следовало из Ростова-на-Дону в турецкий порт Трабзон.

Погибших и пострадавших нет, судовой ход не перекрыт, — говорится в сообщении.

На борту сухогруза находятся 12 человек. На место происшествия следуют четыре буксира, передаёт «Интерфакс-Юг».

Ранее NEWS.ru писал о том, что иранский сухогруз «Касра-1» задымился в Махачкалинском порту Дагестана на причале № 1. По предварительным данным, очаг пожара находится в каюте капитана размером 35 квадратных метров.

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