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На данный момент при землетрясении магнитудой 6,8 на востоке Турции пострадали более 1600 человек. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что в больницах всё ещё остаются 104 раненых. Также Эрдоган озвучил число погибших, выписанных из лечебниц и тех, кого вытащили из-под завалов. По состоянию на данный момент число...