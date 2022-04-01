На Дмитровском шоссе в Москве загорелся автосервис

В Москве на Дмитровском шоссе загорелись ангар и автосервис, пламя распространилось на площади 375 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах. Как сообщает «360», пожар был ликвидирован в 13:43 мск.

В 13:43 пожар полностью ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало, — рассказали в пресс-службе МЧС.

В департаменте транспорта Москвы добавили, что из-за пожара пришлось перекрыть проезд по Дубнинской улице в сторону области. Водителей предупредили о необходимости выбрать пути для объезда. После того как автосервис потушили, загорелся металлический ангар. Что в нём находилось — неизвестно, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Ранее стало известно, что общая площадь пожара на топливных резервуарах белгородской нефтебазы составила 1200 кв. метров. В ёмкостях находятся бензин и дизельное топливо, часть из них имеют пробоины.