На детскую поликлинику в Хабаровске упал строительный кран

Два человека пострадали при падении строительного крана на строящееся здание детской поликлиники в Хабаровске. Один человек погиб и один пострадал, он госпитализирован в тяжёлом состоянии. По словам очевидцев, в кабине машины находился водитель. На место происшествия уже выехали спасательные службы, сообщили «АиФ-Дальинформ».

Информация по данному происшествию уточняется, — заявила старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Наталья Шувалова.

Один человек погиб, ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии при обрушении крана на стройке поликлиники в Хабаровске, сообщили РИА Новости.

Инцидент произошёл примерно в 17 часов. На строящееся медицинское учреждение на улице Павла Морозова упал строительный кран, у которого отвалилась часть конструкции вместе с кабиной крановщика и упала на здание.

Момент падения части крана попал на видео:

Ранее в Раменском районе Московской области подобный случай произошёл в связи с грозой и сильным ветром. Падающая конструкция повредила линии электропередачи. Однако происшествие обошлось без жертв.