На Чукотке собака напала на ребёнка второй раз за неделю

Бездомная собака напала на подростка в поселке Угольные Копи на Чукотке. По данному факту следователи уже начали проверку, сообщает региональное СУ СК РФ.

Бездомная собака напала и укусила 16-летнего подростка за голень левой ноги. Несовершеннолетнему была оказана квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.

На текущий день устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту нападения бездомного животного на подростка назначена проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, которые занимаются бездомными животными в регионе.

Это второй за последнюю неделю случай нападения бездомной собаки на ребёнка на Чукотке. Стая животных 28 января напала на девочку 2007 года рождения и сильно покусала.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности после того, как в администрацию области поступило множество жалоб со стороны местных жителей из-за нападения бездомных животных на людей.