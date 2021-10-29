На Чукотке при пожаре погибли четверо детей и двое взрослых

Прокуратура начала проверку после гибели четырёх детей и двух взрослых при пожаре в одноэтажном жилом доме на Чукотке. Возгорание произошло в ночь на 30 октября в селе Инчоун. В результате погибли дети 2020, 2018, 2017 и 2015 годов рождения, а также две женщины 1972 года рождения. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Пожар был ликвидирован в 10:00 (01:00 мск) 30 октября. Тушение осложнялось «низкой степенью огнестойкости жилого дома, а также поздним временем суток». Двух человек удалось спасти. Огонь полностью уничтожил строение, сейчас проводится разбор конструкций.

Устанавливается причина происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что двое взрослых погибли, три ребёнка пострадали в результате пожара в селе Верхневилюйск в Якутии. Инцидент произошёл в двухэтажном многоквартирном доме на улице Ленина. Прибывшие на место происшествия пожарные наблюдали сильное задымление и открытый огонь в одной из квартир.

В ходе борьбы с огнём спасатели обнаружили одного погибшего и четверых пострадавших, в том числе детей 2012, 2016 и 2017 годов рождения.