На Чукотке девочка погибла, катаясь с горки

Школьница погибла в Провиденском районе на Чукотке, катаясь со снежной горки. Прокуратура округа проводит проверку по факту гибели 12-летней девочки, сообщается на сайте регионального ведомства.
Происшествие
Прокуратура устанавливает и опрашивает очевидцев происшествия. Также будет дана оценка действиям местной администрации по оборудованию безопасных мест отдыха детей.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами предварительного расследования, находятся на контроле прокурора района, говорится в сообщении.
Ранее десятилетний школьник угодил в открытый канализационный люк, катаясь с горки в Тайшетском районе Иркутской области. Инцидент произошёл вечером 16 января.