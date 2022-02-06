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На Чукотке девочка погибла, катаясь с горки

Девочка погибла при катании с горки на Чукотке
05:00, 08 февраля 2022
На Чукотке девочка погибла, катаясь с горки Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press
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Школьница погибла в Провиденском районе на Чукотке, катаясь со снежной горки. Прокуратура округа проводит проверку по факту гибели 12-летней девочки, сообщается на сайте регионального ведомства.

Происшествие случилось в понедельник, 7 февраля. Из больницы поступило сообщение о гибели ребёнка через два часа после её госпитализации. Установлено, что школьница каталась с необорудованной снежной горки. Девочка получила травмы, скатившись с горы в районе склона сопки, расположенной за многоэтажками на улицах Эскимосская и Чукотская.

Прокуратура устанавливает и опрашивает очевидцев происшествия. Также будет дана оценка действиям местной администрации по оборудованию безопасных мест отдыха детей.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами предварительного расследования, находятся на контроле прокурора района, говорится в сообщении.

Ранее десятилетний школьник угодил в открытый канализационный люк, катаясь с горки в Тайшетском районе Иркутской области. Инцидент произошёл вечером 16 января.

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