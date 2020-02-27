https://static.news.ru/photo/0f2c7052-5930-11ea-b593-fa163e074e61_660.jpg Тумсо Абдурахманов Фото: ABU-SADDAM SHISHANI/youtube.com

Чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего власти республики, пытались убить в Польше. Эту информацию подтвердил сотрудник ФБК Николай Ляскин.

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Нападение на Абдурахманова было совершено 26 февраля. В квартиру блогера проник неизвестный. Он пытался убить его молотком во сне. В ходе драки с нападавшим Абдурахманову удалось обезоружить предполагаемого киллера и вызвать полицию. На опубликованном видео слышно, как лежащий на полу мужчина говорит, что его прислал некий «Абдурахман из Грозного». По утверждению нападавшего, он не хотел убивать блогера, его целью было просто напугать его.

Абдурахманов известен своими резкими высказываниями в адрес чеченских чиновников. После одного из споров приближённый главы Чечни Рамзана Кадырова Магомед Даудов объявил ему кровную месть, отмечает «Кавказский узел».

Ранее NEWS.ru писал, что тело чеченского блогера со следами ножевых ранений найдено в номере отеля Coq Hardi в Лилле. Убитый — Имран Алиев, более известный в Сети под именем Мансур Старый. Блогер выступал с критикой ситуации в Чечне. Журналисты утверждают, что убийство Алиева может осложнить ситуацию между Москвой и Парижем.