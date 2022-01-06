На центральной площади Алма-Аты возобновилась интенсивная перестрелка

На центральной площади столицы Казахстана Алма-Аты началась перестрелка. При этом самих участников беспорядков не видно. Военные, находящиеся на той же территории, объявили о скорой зачистке, пишет РИА Новости.

Предполагается, что перестрелка идёт между сотрудниками правоохранительных органов и преступниками, которые забаррикадировались в здании одного из местных телеканалов.

Тем временем к месту перестрелки прибыл бронеавтомобиль. Военные потребовали от всех гражданских, присутствующих на площади, срочно покинуть район, так как в скором времени начнутся активные боевые действия. Они заявили, что у людей есть «десять минут». После этого собравшиеся начали покидать площадь.

Ранее в пресс-службе МВД республики сообщили, что правоохранительные органы охраняют общественный порядок, проводят зачистку улиц.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы республики Касым-Жомарта Токаева.