Граждане России и Филиппин находились на судне, которое загорелось в порту в Южной Корее. Об этом сообщили местные власти.
По данным РИА Новости, к настоящему моменту известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое. Есть ли среди пострадавших россияне, пока не установлено.
Взрыв произошёл на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан. Корабль, следующий под флагом Кайманских островов, перевозил нефтепродукты. Во момент взрыва на судне находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы, писал News.ru.