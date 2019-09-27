https://static.news.ru/photo/dede039a-e1be-11e9-974c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 부산일보/facebook.com

Граждане России и Филиппин находились на судне, которое загорелось в порту в Южной Корее. Об этом сообщили местные власти.

По данным РИА Новости , к настоящему моменту известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое. Есть ли среди пострадавших россияне, пока не установлено.