https://static.news.ru/photo/39382d4c-3c1f-11ea-b2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

250 тонн дизельного топлива находится на борту загоревшегося в Охотском море траулера Enigma Astralis. Угрозы окружающей среде нет, отмечают в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В настоящее время наблюдается только задымление судна, оно находится на плаву, разлития дизельного топлива не допущено, экологическая угроза отсутствует, — сообщают в ведомстве.

На борту Enigma Astralis находились 47 человек. Весь экипаж эвакуирован с места происшествия. Ранее сообщалось, что матросы не смогли запустить пожарные насосы, когда обнаружилось возгорание. Представитель Морского спасательного центра Камчатского края рассказал, что дальнейшие планы относительно судна пока неясны, так как потеряна связь с капитаном, который должен принять решение.

Как писал NEWS.ru ранее, Enigma Astralis находится в 130 километрах от Магадана. Этот траулер Дальневосточная промысловая компания приобрела в 2017 году, ранее он носил название Adalsteinn Jonsson.